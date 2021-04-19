МегаФон предлагает красноярцам самостоятельно подключаться к услугам связи

Просто купить, еще проще - самостоятельно зарегистрироваться. Фото: пресс-служба компании

В прошлом году для безопасности абонентов во время пандемии МегаФон предложил клиентам покупать sim–карты в магазинах шаговой доступности и самостоятельно подключать их к к мобильной сети. За последние полгода количество активаций sim–карт через мобильное приложение оператора и сервис Госуслуги выросло в 2 раза. Так как формат оказался востребованным, компания увеличивает список мест продаж sim-карт с саморегистрацией. Теперь в Красноярске действует крае 1500 таких торговых пунктов – супермаркеты, небольшие магазины, сеть автозаправочных станций КНП (АО «Красноярскнефтепродукт»).

Более 60 заправок на всей территории региона предлагают посетителям не только качественный бензин, но и качественную связь.

- Стать абонентом МегаФона сейчас можно прямо по дороге, не меняя маршрута – это особенно важно в преддверии сезона отпусков, который многие красноярцы предпочитают проводить в путешествиях по краю или на даче, - отметил директор Красноярского регионального отделения МегаФона Виталий Молотков.

Приобрести sim-карту МегаФона с саморегистрацией можно в 150 населенных пунктах Красноярского края, даже в небольших селениях. Например, жителям деревень Улюколь, Татьяновка, Приморск больше не нужно ехать в райцентр, чтобы подключиться к мобильной связи.

При покупке карты предоставлять продавцу паспорт и подписывать бумажный договор не нужно. Оформить и активировать карту можно дистанционно всего за 5 минут, через Госуслуги или приложение МегаФона. Абонент может перейти в сеть МегаФона даже с сохранением номера и выбрать любой из действующих тарифов оператора, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с «копилкой» неизрасходованных гигабайтов и минут, защитой от нежелательных подписок, возможностью подключить и «раздавать» безлимитный интернет и оставаться на связи при отрицательном балансе.

ВАЖНО

Заказать sim-карту с саморегистрацией можно и не выходя из дома: услуга доступна в интернет-магазине МегаФона и других онлайн-площадках WildBerries, OZON, e2e4, Яндекс Маркет.