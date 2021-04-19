Крупная аптечная сеть Красноярского края будет оснащена системой видеонаблюдения от «Ростелекома»

«Ростелеком» будет обеспечивать видеонаблюдением более 100 аптек Красноярского края. Договор об оказании комплекса услуг по видеонаблюдению подписан по результатам открытой конкурсной процедуры между Красноярским филиалом «Ростелекома» и региональной аптечной сетью «Губернские аптеки».

Контракт стал очередным этапом сотрудничества компаний. В 2018 году цифровой оператор впервые в качестве тестового испытания установил видеонаблюдение в одной из аптек сети в Красноярске. Позже по результатам оценки эффективности система видеонаблюдения была установлена уже на десятках аналогичных объектов в 47 населенных пунктах края. Срок действия нового контракта — 1,5 года.

«Это большой проект, который потребовал расширения технических параметров личного кабинета заказчика: вместо ранее допустимой одной тысячи камер теперь поддерживаются более полутора тысяч. Доступ ко всем видеокамерам и управление ими возможны из любой точки мира через интернет, при этом заказчик не несет затраты на сетевую инфраструктуру, закупку серверов, ПО и лицензий», — отметил Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Система видеонаблюдения будет организована в режиме реального времени и в режиме записи, архив которой установлен в облачном хранилище «Ростелекома». Контрактом предусмотрено полное техническое обслуживание оборудования и его замена в случае необходимости, а также возможность увеличить количество просматриваемых объектов.

«Удобно, что систему видеонаблюдения можно настроить под наши конкретные задачи. Можно, например, активировать видеозапись на движение или звук, записывать все подряд или выбирать только нужный временной интервал. Благодаря этому мы можем наблюдать за бизнес-процессами в аптеках, контролировать работу сотрудников, качество обслуживания клиентов, получать мгновенные уведомления по нештатным ситуациям», — подчеркнул пресс-секретарь АО «Губернские аптеки» Анатолий Патюков.

Услуга видеонаблюдения от «Ростелекома» включает в себя установку видеокамер с инфракрасной подсветкой в ночное время, с широким углом обзора и датчиком движения, а также сервисное обслуживание. Узнать об услуге подробнее и оставить заявку на подключение можно по телефону 8 800 200 30 00 или на сайте https://krasnoyarsk.rt.ru/videocontrol.