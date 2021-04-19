По Красноярскому краю разъезжал пьяный подросток за рулём «Нивы»

Парню грозит штраф до 30 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назарово, Красноярский край, инспекторы ДПС задержали подростка за рулем «Нивы». Как сообщают в ГИБДД, 17-летний парень был сильно пьян и был доставлен в дежурную часть полиции.

В отделении подростку предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Прибор показал довольно высокие значения - 1,03 мг/л. После этого он отказался подписывать все необходимые административные материалы, а также проходить медицинское освидетельствование.

В отношении нетрезвого водителя составлено 2 протокола об административных правонарушениях «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Теперь парню грозит штраф до 30 000 рублей, материалы уже переданы в суд.

Также в комиссию по делам несовершеннолетних отправлены протоколы в отношении родителей подростка.