После схода снежной лавины в Якутии спустя сутки восстановлено движение по автодороге «Яна»

ФОТО: МЧС

В Якутии восстановлено движение по автодороге «Яна», где в ночь на 18 апреля сошла снежная лавина и погиб один из путешественников. Как сообщают корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе управления автодорог Якутии, проезд был временно закрыт согласно приказу ГКУ "Управтодор РС (Я)" в связи со сходом лавины в ночь на 18 апреля в районах перевалов Малый и Большой Ольчан в Томпонском улусе.

- С вечера, 18 апреля, проезд был обеспечен со стороны с. Тополиное. В настоящее время дорожные службы расширяют объездной путь на 132 км автодороги с помощью тяжелой техники, - рассказывают в ведомстве.

Напомним, вчера стало известно о сходе снежных масс на автодороге «Яна». В плену у стихии оказались две машины и 7 пассажиров, в том числе и двое детей. Один из путешественников пропал во время схода лавины, а затем его обнаружили мертвым. Все остальные попавшие под лавину серьезно не пострадали.

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