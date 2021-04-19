Красноярский экономический форум: ответственное отношение к экологии и человеку становятся ведущими в экономике

Экспертная дискуссия с участием Светланы Ивченко, директора департамента устойчивого развития ПАО «Норильский никель», прошла в рамках КЭФ в студии "Москва". Фото: Мария ЛЕНЦ

Мировые производители все больше внимания уделяют вопросам экологии и ESG-инвестирования, это на Красноярском экономическом форуме подчеркнул статс-секретарь- вице-президент по взаимодействию с органами власти и управлению «Норникеля» Дмитрий Пристансков: «Мы сосредоточились на основных 6 направлениях: атмосферный воздух, вода, почва, биоразнообразие, правильное управление отходами и климатическая повестка».

Почему это важно для компаний и для обычных людей? Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказала Светлана Ивченко, директор департамента устойчивого развития «Норникеля».

- Зачем компании соблюдать эти принципы? Что это дает простому человеку и как влияет на экономику и жизнь?

- Устойчивое развитие нужно всем нам для того, что мы не перенапрягли планету и оставили своим детям чистый воздух, ресурсы, а не горы мусора. Одна из целей устойчивого развития – остановить изменение климата. Некоторые ученые считают, что мы скоро пройдем точку невозврата, когда повысится температура и начнутся необратимые явления в виде таяния вечной мерзлоты, повышения уровня океана и т.д. Это все несет риски для жизни обычных людей и риски для компаний – тут всех объединяют общие интересы. Нужно вести бизнес по таким правилам, чтобы не нарушать природный баланс. А чтобы компании к этому стимулировать, начинают вводить нормы, налоги, например, на выбросы углекислого газа. Начали закладывать экологические параметры и в инвестиционные индексы. Таким образом, через доступ к ресурсам регулируется поведение целых секторов экономики. В ряде стран уже есть намерения принять законы, определяющие, как компании должны оценивать своих поставщиков с точки зрения экологии. А чтобы каждая компания не придумывала свои стандарты, есть отраслевые ассоциации, которые договариваются об общих принципах, о показателях, для нашей компании это совет по горному делу и металлургии. Некоторые принципы звучат амбициозно, они недостижимы на современном уровне развития, скорее, это вектор в будущее, ожидание от бизнеса, стимул развивать технологии.

- Во время экспертной дискуссии на КЭФ Вы говорили про учет парниковых газов. Почему акцент был именно на этом?

- Это был пример того, как будет меняться модель бизнеса в связи с общим контекстом мировой повестки. Страны договорились о снижении выбросов, но чтобы это регулировать, планируется ввести углеродные налоги. А никто не считал выбросы в таком разрезе. Их нужно учитывать и за них нужно рассчитываться. И когда решается вопрос о выборе технологий, о закупке оборудования, о выборе топлива, мы должны будем посчитать и то, сколько при этом выделяется углекислого газа. Пока это не учитывается, но это дело ближайшего будущего. Низкоуглеродная экономика требует других подходов, других технологий, других источников энергии. И для потребителей это тоже будет иметь значение: захотят ли люди покупать высокоуглеродную продукцию и поддерживать неэкологичное производство? Под угрозой могут оказаться целые отрасли. Потребительское движение в Европе уже нацелено на низкоуглеродные товары, символ зеленой экономики – электромобиль, не имеющий выхлопов.

- Светлана Владимировна, как Вы считаете, компании и обычные люди готовы работать и жить на основе устойчивого развития?

- Компании готовы. С учетом устойчивого развития мы перестраиваем внутреннюю организацию, наращиваем экспертизу в оценке рисков, разбираемся с вопросами, как стать еще более низкоуглеродной компанией и считаем, что это изменит модель ведения бизнеса и в долгосрочной перспективе станет вкладом в развитие зеленой экономики.

А для людей устойчивое развитие - это чистый воздух, отсутствие социальных и экологических катастроф. У молодежи в системе ценностей экология уже есть – это выражается в бойкотировании пластика, продукции, которую тестируют на животных и т.д. Молодежь хочет работать в зеленых компаниях – об этом говорят результаты зарубежных исследований.

Напомним, в апреле Норникель опубликует Отчет об устойчивом развитии Группы компаний «Норникель» за 2020 год, уже 17-й публичный нефинансовый отчет, подготовленный компанией и адресованным широкому кругу заинтересованных сторон.

Отчет подготовлен в соответствии со Стандартами отчетности в области устойчивого развития GRI Standards, вариант «Расширенный», он раскрывает информацию о вкладе компании в достижение целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.