В Красноярске сообщили о минировании жилого дома на правом берегу

В апреле по Красноярску прокатилась волна сообщений о минировании Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь «заминировали» дом. Об этом читатели сообщили на сайт «ТВК». Как рассказали очевидцы, утром 19 апреля, экстренные службы вместе с полицией прибыли на пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 123, и стали проверять сообщение о минировании здания.

Как рассказали в полиции, сообщение поступило в дежурную часть. Звонивший рассказал, что в жилом доме находится опасный предмет. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, а также представители других экстренных служб. Был проведен осмотр места. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего.

Вчера также полицейские получили ложное сообщение о минировании на этом же проспекте. Правда дом был другой – 138.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что в Красноярске по школам прокатилась волна сообщений о минировании. К счастью, все они оказались ложными.