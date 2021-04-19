Через 17 лет троллейбусы вновь вернулись на Коммунальный мост в Красноярске

Новый транспорт сам умеет поднимать и опускать "усы" Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня утром, 19 апреля, первый троллейбус проехал по Коммунальному мосту в Красноярске. Последний раз этот транспорт ездил здесь 17 лет назад. Как сообщают в администрации города, теперь левый и правый берега Енисея вновь соединены электрическим общественным транспортом. Первые пассажиры нового маршрута получили памятные презенты.

На мосту будет курсировать троллейбус №6 с маршрутом Железнодорожный вокзал - Предмостная площадь - ул. Александра Матросова.

Это стало возможно благодаря появлению в Красноярске транспорта нового поколения. На новом маршруте будут работать 6 троллейбусов с автономным ходом, которые муниципальное предприятие приобрело в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". На мосту контактной сети нет, поэтому троллейбус идёт на аккумуляторах. Штанги опускаются и поднимаются автоматически.

Напомним, что троллейбусное движение впервые появилось на Коммунальном мосту еще в 90-х годах. В те годы троллейбусы ходили от Ж/д вокзала до ХМЗ по маршруту №16 и от Автовокзала до ХМЗ по маршруту №17. Однако с 2004 года все эти маршруты закрылись и электротранспорт исчез с Коммунального моста.