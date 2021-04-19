Родителей-студентов в Красноярском крае материально поддержит правительство

Помимо федеральной, у края есть и свои меры господдержки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае родители-студенты могут рассчитывать на хорошую материальную поддержку от государства. В министерстве соцполитики региона рассказали обо всех положенных пособиях для юных семьянинов.

Студенты очной формы обучения смогут получать ежемесячно до 22 000 рублей на ребенка. Эта сумма складывается из ежемесячных выплат: за рождение первого ребенка – 12 918 рублей, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет – 8 499 рублей и пособия на детей от 0 до 16 лет – 445 рублей, для северных территорий эти выплаты больше за счет применения районного коэффициента. Например, только за последний год пособие по уходу за ребенком от рождения до 1,5 лет оформили 1490 студенческих семей.

Как рассказала министр соцполитики Ирина Пастухова, кроме материнского капитала, студенты очной формы, ставшие родителями, могут оформить единовременное пособие при рождении ребенка, размер которой для центральных и южных районов края, в том числе и Красноярска, равен 22 663 рублям.

- Кроме федеральных мер поддержки, в регионе действует и краевая инициатива. Если ребенку от 1,5 до 3 лет не предоставлено место в детском саду, то семье, в которой оба родители – студенты, выплачивается ежемесячная компенсация в размере 4109 рублей, - отмечает министр.