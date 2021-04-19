На американском кинофестивале покажут фильм о красноярском хирурге

Фильм снят красноярским режиссером Константином Селиным Фото: Мария ЛЕНЦ

Фильм о хирурге из Красноярска, снятый киностудией имение Максима Горького будет показан в Америке, на фестивале независимого кино Philadelphia Independent Film festival. Как студия сообщает в соцсетях, фильм также прошел отбор на международный режиссерский смотр The Documentary Filmmaker Showcase.

В основе сюжета история о микрохирурге Вадиме Кеосьяне, который специализируется на реплантации травматически отчлененных сегментов верхних конечностей, проще говоря – пришивает обратно отрубленные или отрезанные пальцы и кисти рук. Заслуженный врач Российской Федерации, он успешно практикует более двадцати лет. Но Кеосьян не только звезда хирургии, он еще и популярный видеоблогер.

- Фильм дает уникальную возможность увидеть изнутри мир российской медицины и микрохирургии. И в то же время стать свидетелем подлинной драмы отдельно взятого человека, которому пришлось стать пациентом после несчастного случая, - рассказывают создатели об идее фильма.

Картина, снятая режиссером Константином Селиным, уже является обладателем главного приза в рамках программы неигрового кино на фестивале «Окно в Европу».