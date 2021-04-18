Пьяный водитель без прав из Красноярска вылетел с Мичуринского кольца на газон

Фото: ЧП Красноярск

Красноярский водитель вылетел с автодороги по улице Грунтовой на газон. Как сообщают в ГИБДД, автомобилист не справился с управлением и пострадал в результате аварии.

Всё произошло на Мичуринском кольце. Автолюбитель двигался по улице Грунтовая со стороны улицы Котовского в сторону улицы Волжская. Затем он не смог совладать с управлением Toyota Altezza и вылетел через бордюр на газон. В результате аварии мужчина получил травму и отправился в больницу.

Автолюбителю предложили пройти тест на алкоголь, но отказался. В результате на водителя составлен материал за отказ в прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Как оказалось, мужчина ранее был лишен права управления машиной, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.