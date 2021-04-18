Житель Норильска напрашивался в гости к девочкам-подросткам и крал золото

Всего следователи установили 7 эпизодов краж

18-летний парень из Норильска обчищал квартиры своих знакомых девочек-подростков, когда приходил к ним в гости. Как сообщают в МВД, он вынес золотые украшения из нескольких домов на сумму, превышающую 170 000 рублей.

- В феврале 2021 года Отдела МВД России по городу Норильску обратилась местная жительница, которая сообщила, что летом 2020 года из ее дома пропали золотые украшения. Полицейские установили, что за несколько месяцев до произошедшего несовершеннолетняя дочь заявительницы в компании подростков познакомилась с обвиняемым, которого в отсутствие родителей приглашала к себе в гости. Золотые украшения, принадлежащие родителям девушки, молодой человек похищал, когда приходил в гости, - рассказали в полиции.

В ходе разбирательств выяснилось, что эта кража далеко не единичная. Парень продолжил действовать по придуманной схеме, и в ноябре 2020 года обчистил еще одну квартиру. Девочка-подросток также проводила время в его компании, используя для этого квартиру знакомых-отпускников, где ей было поручено присматривать за комнатными растениями.

Всю похищенную ювелирку парень сдавал в ломбард, а деньги тратил на свои нужды.

В отношении норильчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В общей сложности следователи выяснили 7 эпизодов и предъявили по ним обвинение. Материалы дела переданы в суд, парню грозит до 5 лет лишения свободы. Отметим, что это не первое уголовное дело в жизни жителя Норильска. В конце прошлого года он уже приговорен к 4 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков, кроме того на рассмотрении суда находится еще один факт совершенной им кражи.