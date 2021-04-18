Еще 117 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае за сутки

Ковидарии продолжают свою работу Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, в Красноярском крае за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 117 человек. В общей сложности в регионе ковидом заразились 68 952 человека. Темп прироста заболеваемости за сутки, по данным краевого Роспотребнадзора, составляет 0,2%.

Возросло число выздоровевших. За сутки в крае вылечились от коронавируса еще 102 человека. За все время от болезни излечились и выписались из больниц 63 635 пациентов.

Фото: Роспотребнадзор

Продолжается прирост летальных случаев. Так, за сутки жертвами коронавируса стали еще 13 красноярцев. С начала пандемии от COVID-19 скончались 3 371 человек.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 513 контактных человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 1 191 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 583 952, из них за последние сутки 3 931, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.