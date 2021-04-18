Московский самолёт совершил экстренную посадку в Красноярске

О состоянии пассажира ничего не сообщается Фото: Мария ЛЕНЦ

Самолёт, летевший из Москвы во Владивосток, совершил внеплановую посадку в Красноярске. Как сообщают в аэропорту Владивостока, посадка была совершена по причине ухудшившегося состояния здоровья одного из пассажиров.

Московский рейс SU-1702 компании «Аэрофлот» должен был приземлить в 13:00 во Владивостоке, но согласно онлайн-табло международного аэропорта на Дальнем Востоке, он задержался на 2 часа и приземлился в 15:01.

Как известно, одному из пассажиров рейса внезапно стало плохо, понадобился врач. Командир корабля принял решение уйти на внеплановую посадку в ближайший аэропорт. О состоянии пассажира ничего не сообщается.