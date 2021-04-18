Житель Красноярска разгуливал по городу с крупной партией марихуаны в пакете

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские задержали местного жителя, переносившего крупную партию марихуаны в пакете. Как сообщили в МВД, мужчину задержали недалеко от Стеллы «Красноярск», он шел со стороны поля по автодороге «Обход».

Сотрудники ППС остановили 33-летнего жителя региона. Оказалось, что он был ранее судим за имущественные преступления. Во время досмотра полицейские нашли пакет с наркотическим растением. Чтобы подтвердить его наркотическое происхождение, изъятое отправили на экспертизу. Специалисты выяснили, что в пакете была марихуана весом около 500 граммов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательство о явке.