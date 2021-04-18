В красноярских жилых домах установлены электрорубильники сталинских времен

Фото: Администрация Красноярска

В ходе капитального ремонта одного из красноярских домов рабочие обнаружили электрощитовую, сохранившуюся еще со сталинских времен. Как сообщают в администрации города, электрорубильники «выжили» и вполне себе справляются со своей работой, но будут заменены на новые и современные.

В пресс-службе поясняют, что в современных электрощитовых оборудование гораздо компактнее и спрятано в негабаритный металлический сейф. Для безопасности при ремонте кровель, к примеру, деревянные элементы пропитывают и покрывают специальными огнеупорными составами, чтобы избежать возможного возгорания.

Также негорючими должны быть и все виды утеплителей. Материалы, которые применяют для утепления чердаков и фасадов имеют сертификаты, свидетельствующие о пожарной безопасности. При проведении ремонтных работ в домах категорически запрещено складировать мусор, применять при работах открытое пламя. За обеспечение безопасности на объекте ответственность несет подрядчик.

На сегодняшний день капитальный ремонт уже завершен в 41 и сдан в 20 многоэтажках. Еще 8 домов в работе, а по остальным ведется поиск подрядчиков.