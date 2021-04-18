«Я только перепарковать машину хотел»: в Красноярске задержали водителя без прав

Фото: ГИБДД

Во время рейда «Пешеходный переход» красноярские сотрудники ГИБДД обнаружили водителя без прав. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, полицейские остановили автомобиль ВАЗ, а за рулем находился парень, никогда не получавший права.

Водитель знал, что без полученного водительского удостоверения ему нельзя управлять машиной, но все равно решил сделать это.

- Я только перепарковать машину хотел,- пытался оправдаться молодой человек. Но это его не спасло.

Правонарушителю теперь грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей за езду без прав. «Жигули» были помещены на специализированную стоянку.

Что касается проводимого рейда, то инспекторы ДПС выявили сразу 5 нарушений ПДД водителями в районе «зебры» и еще 2 – пешеходами. Все нарушители были привлечены к административной ответственности.