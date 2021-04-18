За «скоростной» шоппинг житель Красноярска получил уголовное наказание

Злоумышленник получил условный срок Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 59-летний местный житель нашел в подъезде чужую кредитку и моментально её опустошил. Как сообщает пресс-служба МВД, за два часа горожанин потратил больше 40 000 рублей и совершил 15 покупок в разных магазинах краевой столицы.

Найдя чужую банковскую карту, план в голове красноярца созрел моментально. Он устроил настоящий забег по местным магазинам, рассчитываясь везде бесконтактным способом оплаты. Череду смс об оплате покупок владелец карты обнаружил не сразу. К тому времени с его счета списалось 43 000 рублей.

Мужчина, потерявший карту, обратился в полицию. Сотрудники МВД оперативно установили личность человека, нашедшего карту, и задержали его. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». В суде местный житель получил 1 год и 6 месяцев условного срока.