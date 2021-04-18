В Назарово ликвидирован домашний наркопритон

Теперь организатору грозит до 4 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назарово, Красноярский край, полицейские смогли ликвидировать домашний наркопритон. Как сообщают в МВД, 37-летний местный житель регулярно предоставлял помещение для употребления наркотиков своим знакомым, за что теперь получил уголовное дело.

Наркопритон обнаружился во время оперативных мероприятий, проведённых силовиками. В комнате, где собирались наркозависимые, обнаружилось множество предметов, позволяющих не только принимать, но и изготавливать наркотические вещества.

Сейчас в отношении организатора возбуждено уголовное дело по статье «Организация или содержание притона для потребления наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.