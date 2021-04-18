В сельсовете Абанского района украли почти 400 000 из зарплатного фонда

Сотруднице, присвоившей себе деньги, грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В сельсовете Абанского района сотрудники недополучили около 400 000 рублей зарплаты. Как сообщают в МВД, часть денег просто была украдена одним из сотрудников администрации.

По версии следствия деньги из бюджета присвоила себе 55-летний бухгалтер, работающая в сельсовете. Она выполняла административно-хозяйственные функции по управлению и распоряжению бюджетными денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации.

С января 2016 года по декабрь 2017 года, пользуясь своими служебными возможностями, женщина перечисляла на свой банковский счет дополнительные деньги из зарплатного фонда. Таким образом, практически за год, она украла порядка 400 000 рублей.

В отделе полиции сотрудница не стала отрицать, что она перечисляла себе лишнего и тратила бюджет на свои нужды.

В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование продолжается.