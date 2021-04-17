В Красноярском крае за неделю клещи покусали 13 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае клещи за минувшую неделю покусали уже 13 человек. Из них 4 – дети. В период с 9 по 15 апреля включительно в медицинские организации обратились жители южных районов – Шарыповского, Ермаковского, Шушенского, Курагинского. Но эта неполная статистика, потому как многие сельчане, поймав на себе клеща, справляются по привычке с ним своим подручными средствами и в больницу не идут.

Что касается конкретно Красноярска, здесь за помощью к медикам обратились 7 человек, в том числе 3 детей. Контакты жителей города с кровососущими произошли на острове Татышев, в поселке Овсянка и в Березовском районе.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, вирусологической лабораторией в этом сезоне уже исследованы 26 клещей. Возбудители клещевого боррелиоза обнаружены в 16,0 % исследованных клещей, гранулоцитарного анаплазмоза – в 5,0 %.

Добавим, что сейчас, с наступлением тепла многих горожан тянет на природу – на Татышев, на «Столбы» или в «Гремячую гриву». Чтобы не испортить себе впечатление, следует применять средства защиты: плотную одежду, обувь, репелленты.