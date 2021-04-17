За незаконную любовь к якутским алмазам гражданина Индии осудили на 2 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии суд вынес приговор гражданину Индии за хищение алмазов – тому придется провести 2 года в колонии общего режима. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканской полиции.

Осужденный приехал в Якутию, чтобы работать в одной из компаний, занимающихся обработкой драгоценных камней. Якутские алмазы, как известно, превосходного качества, среди них встречаются эксклюзивы. Поэтому интерес к ним со стороны специалиста понятен. Однако «камушки» оказались настолько хороши, что иностранец решил завладеть тремя их них. Их вес – 3.38; 3.38 и 3.45 карата. Общая стоимость алмазов – более 1 миллиона 229 тысяч рублей

Иностранец договорился со своим знакомым и тот привез ему с родины подмену – с виду камни вроде такие же, но качеством намного хуже. Забрав себе драгоценные якутские алмазы, осужденный положил вместо них привезенные. Об этом стало известно сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия).

В отношении второго фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.