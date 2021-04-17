В Красноярске две недели разыскивают пропавшую с торговой базы женщину-сторожа

В Красноярске две недели разыскивают пропавшую женщину-сторожа торговой базы. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярске вот уже более двух недель разыскивают 46-летнюю Наталью Потылицину. Волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» распространяют ориентировки в надежде, что кто-то увидит и откликнется, поможет найти женщину. Обстоятельства пропажи таковы: 2 апреля в 12 часов ушла из сторожевого вагончика торговой базы «Народная» (находится по адресу: Красноярск, улица Трактовая, 84 «б») и до настоящего времени местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 155-157 сантиметров, среднего телосложения, глаза серые, волосы крашеные в светлый тон, стрижка каре. Из особых примет: на лице под правой скулой красный шрам длиной около 8 сантиметров, на правом боку и ноге шрам от ожога. Была одета: красная олимпийка на молнии с белыми полосками справа, тёмные джинсы, серые угги.

Всех, кому известно местонахождение пропавшей, просьба сообщить по телефонам:

- (391) 266-94-18 – полиция

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).