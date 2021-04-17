В Красноярском крае за сутки скончались от коронавируса 13 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 17 апреля в Красноярском крае зарегистрировано всего 68 835 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 118 случаев заболевания. Наибольшие показатели в Красноярске – 5, Минусинске – 15 Ачинске – 14.

Под медицинским наблюдением на дому находится 16 475 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение взято 1 196. Проведено тестов на коронавирус всего 2 583 021, из них за последние сутки 4 285.

В краевом минздраве сообщили, что за минувшие сутки скончались 13 человек, таким образом, количество летальных исходов от коронавируса достигло 3 358. Выздоровели за сутки 101 человек, а всего с начала пандемии – 63 533 пациента. На лечении в настоящее время находятся 1 944 человека.

Что касается закрытых городов, информация по которым поступает в ФМБА отдельно. В Железногорске накануне было зафиксировано 8 новых случаев заболевания и 1 выздоровевший. На сегодня обновленных данных нет. А в Зеленогорске не зафиксировано за сутки ни одного нового заболевшего и выздоровевшего. Всего же с начала пандемии там 4068 и 4009 человек соответственно.