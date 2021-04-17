В Красноярском крае, Хакасии и Туве построят сеть экоотелей Фото: Мария ЛЕНЦ

В трех регионах Енисейской Сибири – Красноярском крае, Туве и Хакасии – будет построена сеть экоотелей. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Красноярского экономического форума. Партнерами соглашения выступили Корпорация развития Енисейской Сибири, агентство по туризму Красноярского края, министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва и компания «Национальные экоотели Эссет менеджмент».

За основу берется природных потенциал трех регионов. Сейчас его можно задействовать для развития внутреннего туризма, а там на перспективу и привлекать иностранных туристов.

- В 2020 году мы наблюдали рекордный интерес россиян к внутреннему туризму. Сейчас, в том числе в связи с новыми ограничениями, эта тенденция сохраняется – жители России продолжают активно открывать свою страну. В этой ситуации наша основная задача – превратить разовый интерес в устойчивый спрос и регулярные путешествия. Появление качественной инфраструктуры – один из ключевых факторов формирования устойчивого туристического потока в регион. В связи с этим, считаю появление крупных инвестиционных проектов в сфере туризма на территории Енисейской Сибири важным шагом в формировании туристической привлекательности входящих в нее регионов, – сказала руководитель агентства по туризму края Юлия Верхушина.