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Общество17 апреля 2021 7:19

Французские журналисты взяли интервью у министра экологии Красноярского края

Обсуждали, конечно же, экологию региона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Французские журналисты взяли интервью у министра экологии Красноярского края

Французские журналисты взяли интервью у министра экологии Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

Журналисты французского Radio France взяли интервью у министра экологии и рационального землепользования Красноярского края Павла Борзых. В преддверии международного климатического саммита иностранные журналисты готовят цикл материалов об экологии в крупных российских городах. Поэтому, приехав в Красноярск, воспользовались случаем. Для начала поделились впечатлением от краевого центра: понравился. Отметили инфраструктуру и благоустройство на фоне развивающейся промышленности. Затем задали ряд вопросов.

Павел Борзых рассказал об основных мероприятиях по улучшению экологии в Красноярске и Норильске. Остановился на планах по снижению нагрузки на атмосферный воздух в промышленных центрах региона. Ожидается, что к 2024 году выбросов загрязняющих веществ в Красноярске станет меньше на 22%, в Норильске – на 75%.

Добавим, что за последние пять лет в краевом центре сохраняется положительная динамика снижения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. По сравнению с 2016 годом объем выбросов снизился на 17,6 тысяч тонн или на 13,8%.