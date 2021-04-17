В Красноярском крае при взрыве печи пострадали три девочки-подростка

В Красноярском крае при взрыве печи пострадали три девочки. Фото: группа ВК "Назаровский район"

Накануне, 16 апреля, вечером в деревне Кибитень Назаровского района произошло ЧП: в частном доме ворвалась печь. Точнее – произошел хлопок скопившихся в печи газов. В тот момент в доме находились три девочки-подростка: одной 13 лет, двум другим по 15. В момент хлопка они сидели на диване рядом с печью. Пострадали все три, ими занимались медики. К счастью, травмы оказались неопасными. Старших после осмотра врачей отпустили домой, а младшую оставили в районной больнице. У нее небольшой ожог лица.

В администрации Назаровского района сообщили, что пожара не возникло, а вот печная труба разрушена. Что могло стать причиной? Неправильная кладка печи или ее эксплуатация. В любом случае жителям частных домов, использующих печное отопление, нужно быть осторожными и своевременно, накануне каждой зимы, проверять их состояние. От этого может зависеть жизнь и здоровье жильцов.