В Якутии инспектора Ростехнадзора поймали на получении взятки топливной картой

На получении взятки в крупном размере попался главный инспектор отдела по надзору за подъемными сооружениями Ленского управления Ростехнадзора. История началась еще в 2013 году, сообщает СК по Якутии.

В сентябре 2013 года мужчина приехал в Якутск и через механика потребовал от директора нескольких коммерческих фирм топливную карту для заправки своей Тойоты Ипсун. Взамен подозреваемый пообещал «крышевание» и попустительство со стороны Ростехнадзора. Мужчина согласился, так как хотел бесперебойной работы своих предприятий на стройках Якутска и передал карту с ежемесячным лимитом на 8 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что за 8 лет на топливную карту было зачислено около 940 тысяч рублей. За это время инспектор израсходовал 15 тысяч литров топлива на 710 тысяч рублей.

- Подозреваемый задержан. Проводятся допросы и иные необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Расследование продолжается, - добавили в пресс-службе ведомства.