В Железнодорожном районе Красноярска за час поймали 8 любителей парковки на газонах

Фото: мэрия Красноярска

Волонтеры и сотрудники администрации во дворах провели рейд по выявлению нарушителей правил парковки. Их искали во дворах на Железнодорожников, Северной, Северо-Енисейской и Озерной. За час ревизоры выявили 8 машин, припаркованных на газонах. Автовладельцам вручали специальные памятки и проводили беседы.

Но безнаказанными автохамы не уйдут. Им предстоит из своего кармана оплатить восстановление испорченного газона. В мэрии Красноярска добавляют, что рейды будут продолжаться и далее: на следующей неделе будут проверены территории у предприятий.

- Серьезную помощь нам оказывают и жители района, им тоже надоело это автомобильное бескультурье, они присылают фотографии машин нарушителей. Результат – мы видим, что на этом микроучастке на газонах автомобилей стало в разы меньше, - сказал руководитель Железнодорожного района Юрий Савчук.

Пожаловаться на любителей парковаться на газонах можно следующим образом: сфотографировать машину с госномером и привязкой к улице, составить обращение и отправить его в административную комиссию.