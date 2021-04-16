В Красноярске продолжают приводить в порядок уличные спортплощадки

Спортплощадка в сквере на Баумана Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске с начала апреля «Центр спортивных клубов» проводит обследование технического состояния всех своих уличных спортивных площадок. Специалисты приводят в порядок оборудование и инвентарь – хоккейные ворота меняют на футбольные, обновляют баскетбольные сетки и информационные таблички, ремонтируют уличные тренажеры и качели; проводят уборку территорий площадок – обрезают сухие ветки деревьев, красят скамейки и урны.

Обрезка деревьев, уборка листьев (сквер на Баумана) Фото: ИВАНОВА Диана

Всего в ведении МАУ «ЦСК» - 262 площадки по 153 адресам. Летом на 38 дворовых спортивных объектах будут работать 68 инструкторов по спорту. На этой неделе уже стартовали первые соревнования в летнем формате – турнир по фризби алтимат среди клубов и дворовых команд.

Ремонт уличных тренажеров (сквер на Баумана) Фото: ИВАНОВА Диана

В сквере на Баумана работы практически завершены.

- Сейчас здесь мы подкрашиваем урны, проводим санитарную обрезку деревьев, собираем листву, вывозим мусор. Меняем заградительную сетку, баскетбольные кольца. К сожалению, люди за зиму ломают оборудование, мы все исправим. Сегодня работы в этом сквере уже закончим. Планируем до конца апреля привести в порядок все спортивные площадки, к 9 мая они будут готовы принять юных спортсменов и всех желающих, - рассказал директор МАУ «Центр спортивных клубов» Максим Кузнецов.

Работы на спортплощадке на Тобольской, 25 Фото: ИВАНОВА Диана

Ремонтные работы идут не только в скверах, но и во дворах жилых домов. В большом дворе на Тобольской, 25 специалисты МАУ «ЦСК» проверили состояние спортивной площадки для игры в футбол и баскетбол, натянули новую сетку на ворота.

- У нас уже начались даже соревнования среди клубов по месту жительства. Для нас важно, что дети могут заниматься спортом бесплатно, не отходя от дома. В клубы уже вступили около 7 тысяч юных спортсменов, - отметил руководитель главного управления по физической культуре и спорту Валерий Черноусов.

«Центр спортивных клубов» проводит обследование техсостояния всех своих спортплощадок Фото: ИВАНОВА Диана

Записаться в спортклуб по месту жительства может любой желающий ребенок. Для этого необходимо письменное согласие родителей, медицинская справка и заявление на вступление в клуб. Занятия проходят бесплатно. Дополнительную информацию можно найти на сайте centrsportclub.ru или получить по телефону 223-04-55.