Еще 119 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, в Красноярском крае за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 119 человек. В общей сложности в регионе ковидом заразились 68 717 человек. Темп прироста заболеваемости за сутки, по данным краевого Роспотребнадзора, составляет 0,2%.

Возросло число выздоровевших. За сутки в крае вылечились от коронавируса еще 99 человек. За все время от болезни излечились и выписались из больниц 63 432 пациента. Число активных случаев – 5 285.

Продолжается прирост летальных случаев. Так, за сутки жертвами коронавируса стали еще 12 красноярцев. С начала пандемии от COVID-19 скончались 3 345 человек.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 438 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 189 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 578 736, из них за последние сутки 3 920, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.