Жительницу Красноярского края оштрафовали на 28 миллионов рублей за незаконную вырубку леса

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Большеулуйском районе вынесли приговор женщине, обвиняемой в незаконной рубке леса, сообщают в МВД по Красноярскому краю. А началось все еще 5 лет назад.

Предпринимательница, работавшая в сфере лесозаготовки, с февраля по март 2016 года с помощью наемной бригады вырубила 43 березы, 199 елей, 432 пихты и 420 кедров в Ачинском лесничестве. В общей сложности было снесено почти 1700 кубометров леса. Сумма ущерба составила более 28 миллионов рублей.

Заработать на незаконной рубке женщине не удалось. Лесозаготовительницу раскрыли и возбудили против нее уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

И спустя 5 лет женщине все-таки вынесли приговор – 3 года лишения свободы условно, запрет заниматься лесозаготовкой на 2 года и штраф на сумму более 28 миллионов рублей.

В МВД по краю добавили, что это еще не конец. Сейчас полицейские расследуют дополнительные эпизоды в криминальной «карьере» предпринимательницы.