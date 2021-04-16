В Красноярске начали эффектно отмывать дорожные знаки

Фото: мэрия Красноярска

Работники городской администрации начали отмывать дорожные знаки. Способ простой, но эффектный, но главное – эффективный. На конструкцию направляется шланг, а затем мощной струей уничтожается вся скопившаяся грязь.

В пресс-службе мэрии Красноярска отмечают, что работы выполнить предстоит немало, ведь на одной улице может быть более 100 знаков. Сейчас уже помыты дорожные знаки на Комсомольском проспекте – 132 штуки, на Енисейском тракте – 76 и на 9 мая – 54. Всего в городе насчитали более 42 тысяч дорожных знаков.

- Когда говоришь «наводим чистоту», думаешь, что уже через день-два станет чисто. А вот когда видишь объёмы того, что надо помыть, отмыть, - осознаёшь, что одним деньком здесь не обойтись, - поясняют в администрации.

Из-за огромного объема работы даже пришлось разрабатывать план помывки. В него входят все районы, и идет от основных магистралей до самых дальних улиц.