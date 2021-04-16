В Красноярске с поличным поймали «черных ассенизаторов»

Фото: КрасКом

Рейд по излюбленным местам «черных ассенизаторов» выходили «КрасКом» и минэкологии края. Нарушителей поймали, что называется, за руку.

На этот раз на сливе нечистот попалась крупнейшая красноярская фирма по откачке жидких бытовых отходов. Ассенизатор сливался в запрещенном месте на Маерчака. В итоге водителю выписали штраф, а автомобиль отправили на спецстоянку.

В «КрасКоме» отметили, что до недавнего времени провинившаяся фирма назвалась также как и Краском, но с добавлением одной цифры. Фирму также оштрафовали, но уже за использование чужого товарного знака.

- Фотографии и видеосъемку ассенизационных машин, сливающих нечистоты в неположенном месте, можно направлять по электронной почте на адрес: info@kraskom.com. Также информацию о фактах нарушений можно сообщать на горячую линию Минэкологии 8-800-200-11-116, - добавили в пресс-службе «КрасКома».