В Красноярском крае начинается детский конкурс «Послание победителям»

Фото:Богучанская ГЭС

Совсем скоро Россия будет отмечать 76-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И принять в этом участие может каждый житель страны, независимо от возраста.

Поучаствовать в конкурсе «Послание победителям», приуроченном к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, детей Кежемского района приглашает Богучанская ГЭС.

Конкурс проводится с 15 апреля по 5 мая 2021 года, возраст участников от 5 до 17 лет. При помощи смартфонов или цифровой камеры они запишут видео-послание воинам-победителям, ветеранам войны и труда, поздравят их с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Жюри конкурса определит призеров в двух номинациях - исполнителей произведений в стихах и прозе. Допускается использование любых текстов, в том числе собственного сочинения; продолжительность ролика может быть от одной до пяти минут.

Конкурсные работы будут размещены в социальных сетях с хэштегами #ПосланиеПобедителям_БОГЭС и #76летПобеды_БОГЭС, где их смогут увидеть и оценить все жители района.

Жюри определит трех победителей, ролики будут размещены на сайте Богучанской ГЭС. Итоги конкурса будут подведены после 7 мая 2021 года.

Конкурс «Послание победителям» проводится во второй раз, его главная задача - привлечение внимания детей и взрослых к истории и литературе России, сохранение памяти о войне и благодарности воинам-победителям.