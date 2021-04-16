На смотровой площадке под Дивногорском ограбили семью из Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию Дивногорска поступило сообщение о разбойном нападении. Оказалось, что семья из Красноярска приехала на смотровую площадку рядом с Дивногорском полюбоваться видом. Идиллию разрушила сработавшая сигнализация в автомобиле.

Отец семейства отправился к машине выяснить, что случилось, и застал в салоне незнакомца. После неловкой паузы, мужчина забрал сумку с деньгами, а затем, угрожая ножом, сел в машину к подельнику и уехал.

Подозреваемых задержали практически сразу. Ими оказались ранее судимые красноярцы 43-х и 47 лет.

- В настоящее время следователями ОП № 13 МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.