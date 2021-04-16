На Красноярском экономическом форуме «Норникель» заявил о готовности первым в России начать создание единой информационной системы экологического мониторинга

Если предложение Норникеля будет принято, то создание единой информационной системы экологического мониторинга начнется в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

То, что информации о состоянии окружающей среды много – иллюзия. На самом деле, в России до сих пор не создана единая информационная система экологического мониторинга. И задача создать ее поставлена Президентом в Послании Федеральному собранию в январе 2020 года.

Пока же в России и в Красноярском крае за состоянием окружающей среды следят органы власти, общественники и крупные компании. А единой базы, но основе которой можно принимать эффективные решения, нет. Как исправить эту ситуацию и что можно и нужно сделать в регионах и на уровне федерации – об этом шла речь на экспертной дискуссии «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды» в рамках КЭФ-21.

- Красноярск в этом вопросе – лидер, - считает депутат Красноярского Горсовета Сергей Шахматов. – Кроме государственной системы мониторинга, в городе созданы еще четыре сети датчиков, нарабатывается статистика. Если у Росгидромета и минэкологии в общей сложности 17 датчиков, то у общественников их 62, еще 25 установили ученые Сибирского отделения РАН. Мы считаем, что все эти сети датчиков плюс мониторинг на промышленных предприятиях нужно сохранить и в дальнейшем, чтобы можно было проверять и сопоставлять полученные данные.

-Сегодня многие предприятия готовы и хотят установить систему онлайн-мониторинга, но пока мы не можем этого сделать, потому что нет единого механизма: что ставить, как мерить, какое оборудование и какое программное обеспечение использовать. Поэтому мы ждем от государства понятных и четко описанных механизмов, — заявил вице-президент по экологии и промышленной безопасности Норникеля Станислав Селезнев. – А пока бизнес продолжает мониторинг, который у них был и ждет правила игры. Безусловно, нужна база данных и для прогнозирования. Никого не устраивает погода на позавчера, а данные экологического мониторинга мы получает как раз на позавчера

Селезнев заявил и о готовности Норникеля стать пилотным проектом в создании единой информационной системы экологического мониторинга:

- Компания даже готова выступить объектом, на котором совместно с государством и общественными организациями можно организовать пилотную систему мониторинга. Это будет базой для выработки механизмов, тиражирования на всю страну, это ускорит создание в России единой системы экологического мониторинга. Мы готовы делать измерения не только на предприятиях компании, но и в городе Норильске и уже разработали необходимое техническое задание и разослали его потенциальным подрядчикам. На первом этапе, до конца этого года, планируем установить около 20 датчиков с метеостанциями, которые будут измерять загрязняющие вещества, в том числе диоксид серы, который критичен для города. Все результаты мониторинга будут размещаться в режиме реального времени на открытой для всех онлайн-платформе.

Предложение Норникеля стать пилотным проектом поддержал Андрей Нагибин, председатель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре:

- Это идеальная модель, потому что в Норильске, по сути, одно предприятие.

С другой стороны, в Арктической зоне, кроме ведомственного мониторинга, необходим и государственный мониторинг, считает Николай Доронин, член правления Экологического фонда Сибирского федерального университета:

- Полуостров Таймыр – это две Великобритании, а живут здесь всего 30 тысяч человек (без Норильска). До сих пор не удалось восстановить сеть метеостанций советского времени. А между тем идет растепление грунтов, опасное для заполярных городов и поселков, за этим тоже нужно вести наблюдение, накапливать информацию для принятия решений.

Получается, крупные компании и общественные организации готовы не только вести мониторинг, но и делиться информацией. Такая же готовность нужна от Росгидромета, который владеет данными о состоянии окружающей среды за более чем сто лет. А от государства бизнес ждет правила игры, чтобы закупить все необходимое оборудование для мониторинга и передачи информации в единую общероссийскую систему.

Еще один важный вопрос, требующий ответа – как представить результаты мониторинга, чтобы они были понятны обычным людям? В идеале это должно быть, например, в мобильном приложении и сопровождаться рекомендациями, например, можно гулять с ребенком или нет. Напомним, погода на позавчера уже не нужна, настало время экологического прогноза на завтра и на ближайшие дни.