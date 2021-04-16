В Красноярске аферисты по почте рассылают требования обновить счет Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает МВД по Красноярскому краю, красноярцам на почту начали приходить письма якобы от банков и полиции. Теперь мошенники требуют обновить единый номер лицевого счета. То есть, перевести все деньги на специальный счет, чтобы уберечь деньги от аферистов.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Для пущей убедительности они информируют людей о возбуждении уголовного дела. Таким образом, мошенники с телефонных разводов перешли на почтовый.

Красноярская полиция сообщает, что все подобные письма – фейк и попытка обмана, а также призывают жителей не вестись на новые уловки мошенников.

Фото: МВД по Красноярскому краю

- Позвоните на горячую линию банка, номер которой указан на оборотной стороне карты. Компетентные сотрудники проконсультируют вас. Если вы стали жертвой обмана, сообщите в дежурную часть полиции, - передают в МВД по Красноярскому краю.

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