В Красноярском крае пенсионер незаконно убил и обезглавил трех лосей

Фото: скриншот видео МВД по Красноярскому краю

Житель Енисейска прогуливался по лесополосе, когда обнаружил три лосиные головы, отделенные от тела. Находка показалась мужчине подозрительной, и он сообщил о ней в местную полицию, передают в МВД по Красноярскому краю.

Полицейские занялись делом и вскоре вышли на след подозреваемого. Им оказался 63-летний пенсионер. Мужчина признался, что охотился незаконно и лицензии не имел. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

В машине и дома охотника оперативники нашли шкуры и разделанные туши лосей, а также нож, ружье, топор и боеприпасы. Против пенсионера возбудили уголовное дело по статье «незаконная охота».

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