«Роснефть» представила проект «Восток Ойл» на Красноярском экономическом форуме

Фото: Роснефть

О реализации и перспективах нового масштабного проекта, стартовавшего в 2020 году, рассказал Владимир Чернов, генеральный директор ООО «Восток Ойл», в рамках площадки RoadShow инвестиционных проектов «Енисейской Сибири».

- С новым беспрецедентным проектом «Роснефти» север Красноярского края призван стать новой глобальной нефтедобывающей провинцией, замещающий неизбежно выбывающие запасы Западной Сибири. Президент России поддержал проект «Восток Ойл» и одобрил предоставление инвестиционных стимулов для развития инфраструктуры. Это позволило создать эффективную экономическую модель и приступить к практической реализации проекта, - подчеркнул в своем выступлении Владимир Чернов.

Фото: Роснефть

Подтвержденная ресурсная база проекта по жидким углеводородам составляет более 6 млрд тонн. Нефть месторождений «Восток Ойла» обладает премиальными характеристиками, превосходящими ближневосточные показатели и эталонный Brent.

В настоящее время проводятся геолого-разведочные работы по подготовке ресурсной базы «Восток Ойла». Определены места для размещения первоочередных кустовых площадок для эксплуатационного бурения – их на первом этапе будет до 150-ти. Готовится площадка для установок сбора и подготовки нефти. Завершены проектно-изыскательные работы по строительству магистрального трубопровода протяженностью 770 км и порта в бухте Север. Первая очередь сооружений позволит обеспечить добычу, транспортировку и перевалку до 50 миллионов тонн нефти в год. Вторая очередь расширит возможности до 100 миллионов тонн в год.

Фото: Роснефть

Увеличатся и налоговые поступления в бюджет края. По оценкам Института РАН, на инвестиционной стадии с 2021 по 2024 год чистый эффект на региональный бюджет составит около 10% от дополнительного роста ВРП, то есть 25,2 млрд рублей с учетом налоговых и инвестиционных стимулов. По мнению специалистов, «Восток Ойл» даст эффект более чем десятикратно превышающий годовой ВРП Красноярского края.

«Восток Ойл» обеспечит существенный мультипликативный эффект для всей российской экономики, дополнительно создаст десятки тысяч рабочих мест и обслуживающего персонала - будет привлечено порядка 130-ти тысяч человек. В регионе компания уже запустила масштабные образовательные программы в расчете на перспективную потребность в квалифицированных рабочих кадрах.