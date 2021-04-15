В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились еще 120 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 120 человек. За все время диагноз «коронавирус» подтвердился у 68 598 человек. Темп прироста заболеваемости ковидом, по данным Роспотребнадзора, за сутки составляет 0,2%.

Выздоровевших с каждым днем все меньше. За минувшие сутки от коронавируса излечились еще 86 человек. С начала пандемии вылечились от болезни и выписались из больниц 63 333 пациента. Число активных случаев заражения – 5 265.

Число летальных случаев, напротив, на убыль не идет. Так, за сутки в Красноярском крае от COVID-19 скончались еще 14 человек. В общей сложности жертвами коронавируса в регионе стали 3 333 пациента.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 396 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 188 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 574 816, из них за последние сутки 4 187, - сообщает оперштаб Красноярского края.