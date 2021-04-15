Красноярский экономический форум о поддержке МСБ: изучить и предложить самые эффективные меры

Эти и другие вопросы обсуждали на экспертной сессии «Взаимодействие малого и среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками как мера поддержки бизнеса в «постковидный» период». Только в Красноярском крае госзаказ – это около 100 миллиардов рублей в год, и доля малого и среднего бизнеса в нем – около 25%.

Как ее повысить, как обеспечить небольшим предприятиям доступ к торгам?

Результаты собственного исследования, которое проводит ПСБ совместно с «Опорой России» с 2014 года, представил Константин Безматерных, региональный директор операционного офиса ПСБ в Красноярском крае. С его слов, деловая активность в феврале 2021 года вернулась к доковидному уровню. Доля активных участников госзакупок стабильна и держится на уровне 28%, всего доля участия МСБ в госзакупках равна 43% как по России, так и в Красноярске.

- Мы уже несколько лет проводим это исследование, получаем информацию, которая позволяет нам формировать необходимые для бизнеса предложения, - пояснил Константин Безматерных. – Онлайн-финансирование и банковские гарантии – это те инструменты, которые помогают субъектам МСБ при нехватке капиталоемкости.

- Меня радует эта статистика, что только 15% отказываются от участия в крупных торгах, несколько лет назад их было намного больше, - уточнил Денис Торопов, директор департамента закупок Русгидро.

Еще одна важная для финансового сектора тема, обсуждаемая на КЭФ-2021, – льготная ипотека.

ПСБ поддерживает продление льготной программы, так как снижение процентной ставки - это улучшение ситуации для заемщика и возможность взять кредит, что положительно сказывается на рынке.

ПСБ с момента запуска льготной «Госпрограммы-2020» выдал таких кредитов больше чем на 50 млрд рублей, из них почти 300 млн рублей - по Красноярску и Красноярскому краю.

В этом году планируется запуск различных акций с застройщиками, что позволит поддерживать спрос на ипотечные кредиты и даст возможность получить ипотеку на доступных ценовых условиях. В рамках таких программ клиент может сократить ежемесячный платеж на 15-20%.