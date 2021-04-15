В отдаленных поселках Красноярского края запустят автономные гибридные электроустановки

Участники экспертной дискуссии Фото: Мария ЛЕНЦ

Удаленные населенные пункты Красноярского края, где нет централизованного электроснабжения, могут оборудовать автономными гибридными электроустановками (АГЭУ). О планах использования солнечной энергии на «изолированных» территориях Сибири рассказал заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов на Красноярском экономическом форуме в рамках экспертной дискуссии, посвященной перспективам возобновляемой энергетики.

- Программами «зеленой» энергетики компания «Россети Сибирь» занимается не первый год. Пять лет назад мы запустили пилотный проект в Забайкальском крае. В 2017 году в селе Менза установили АГЭУ. Более 600 человек получили возможность пользоваться электричеством не 12-16 часов в день, а круглосуточно, - отметил Дмитрий Моченов.

Дмитрий Моченов Фото: Мария ЛЕНЦ

Кроме социального, у проекта есть и экономический эффект: использование АГЭУ снизило нагрузку на бюджет региона (за счет исключения субсидии на дизельное топливо) и существенно сократило потери электроэнергии.

Успешный опыт применения автономных гибридных электроустановок компания готова применить в Красноярском крае и Республике Бурятия. Сейчас специалисты «Россети Сибирь» проводят необходимые расчеты. В Красноярском крае автономные гибридные электроустановки можно запустить в 100 отдаленных населенных пунктах с населением в 32 тысячи человек. Экономия от реализации проекта составит 355 миллионов рублей в год.

- Такой подход выгоден абсолютно всем. В первую очередь жителям тем, что они от «рванного» режима электроснабжения получают электроэнергию круглосуточно. Администрациям и муниципалитетам выгодно тем, что существенно снижаются субсидии, которые они выделяют на поддержание сетей и снабжение дизельным топливом. Для нас этот проект хорош тем, что в автономных гибридных установках мы видим спасение, чтобы не строить километры сетей для подключения удаленных и изолированных территорий. Многие «распробовали» этот продукт и сейчас идет активная работа в Томской области по 23 территориям, в Забайкальском крае еще дополнительно 18 территорий считаем, в Бурятии – 8 и в Красноярском крае просматриваем 5 территорий на предмет реализации гибридных установок. За электростанциями реально находится будущее, и мы рады, что власти нас поддерживают, - уверены в компании «Россети Сибирь».