В Якутске эвакуировали целый торговый центр из-за забытой сумки с продуктами

Оказалось, что сумка опасности для населения не представляет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске забытая сумка с продуктами стала поводом для эвакуации целого торгового комплекса «Прометей». Как сообщают в МВД, на пульт к дежурному 14 апреля поступило сообщение о забытой сумке на лестнице перед входом в центр. Туда немедленно направились силовики.

Правоохранители экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников торгового комплекса, оцепили территорию вокруг магазина и провели целый ряд проверочных мероприятий.

Оказалось, что сумка опасности для окружающих не представляет, внутри находятся продукты питания и документы, а один из посетителей просто забыл её на входе.

Всё имущество было возвращено владельцу в целости и сохранности. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что к зданию ТЦ подъехало несколько ведомственных служб, включая скорую помощь.