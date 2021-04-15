Погода в Красноярске на 16 апреля 2021: выглянет солнце и потеплеет до +15 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В город приходит долгожданное тепло. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 16 апреля 2021 года.

По данным Яндекс. Погоды, 16 апреля в Красноярске резко потеплеет. Уже утром воздух прогреется до +11 градусов и выглянет солнце. Днем потеплеет еще сильнее – до +15 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков. Но вместе с высокой температурой в город придет и сильный ветер с порывами до 8 метров в секунду.

Тепло будет и вечером, но пойдет дождь, а ветер не стихнет. Ночью же ожидается около +6 градусов и небольшие осадки. Ветер ослабнет до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – от 737 до 744 мм рт.ст.

Гидрометцентр прогнозирует в пятнице потепление до +14 градусов днем. Синоптики обещают небольшой дождь и облачность. Также ожидаются порывы юго-западного ветра с порывами до 6 метров в секунду. Ночью похолодает до 0 градусов и пойдет мокрый снег. Атмосферное давление – 734 мм рт.ст.