Красноярцам покажут фильм «Гнев человеческий» за два дня до премьеры

Кадр из фильма «Гнев человеческий» Фото: kinopoisk.ru

Блокбастер «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли официально выйдет в прокат 22 апреля 2021 года. Его премьеру ждут все фанаты режиссера Гая Ричи. У красноярцев есть уникальная возможность посмотреть картину до ее выхода в прокат - в кинотеатре МОРИ Синема 20 апреля за два дня до премьеры пройдет специальный показ фильма. Если хотите попасть на него - примите участие в нашем розыгрыше в социальной сети ВКонтакте.

Фильм основан на французской картине «Инкассатор». Сюжет оригинальной ленты 2004 года вращался вокруг Александра Демарре, который устраивается на работу в инкассаторскую службу, переживающую нелегкие времена. За последний год в трех дерзких ограблениях не выжил ни один из инкассаторов, грабители явно действовали по наводке. А молчаливый Демарре всегда сохраняет спокойствие. Потому что у него есть определенная и известная лишь ему одному цель.

Героем версии Ричи станет не менее хладнокровный и загадочный Эйч, сотрудник инкассаторской службы в Лос-Анджелесе. Повествование переключается между несколькими временными линиями и разными персонажами.

Только в МОРИ Синема на предпремьерном показе вы посмотреть самый стильный блокбастер весны «Гнев человеческий» на 2 дня раньше даты проката – 20 апреля.