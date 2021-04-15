Жители Красноярска пытались пронести в суд 23 газовых пистолета, 810 единиц боеприпасов и 19 электрошокеров

На вопросы судебных приставов о наличии запрещенных предметов, граждане, обычно, отвечают, что ничего у них нет Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска пытались пронести в суд почти 2 000 запрещенных предметов с начала 2021 года. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Федеральной службе судебных приставов, помимо 23 газовых пистолета, 810 единиц боеприпасов и 19 электрошоковых устройств, красноярцы пытались занести в здание суда еще 1096 предметов, представляющих угрозу для окружающих.

- в Свердловском районном суде был задержан мужчина, пытавшийся пронести сигнальную ракетницу. На вопрос судебного пристава по ОУПДС о наличии запрещенных предметов мужчина ответил отрицательно, однако металлодетектор показал обратное — в кармане куртки посетителя была обнаружен опасный предмет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще одна посетительница Свердловского районного суда пыталась пронести турецкие клинки. Их обнаружили в женской сумочке, хотя она говорила, что ничего колюще-режущего у неё нет.

В Назаровском городском суде на требование судебного пристава выложить запрещенные предметы один из посетителей ответил, что таковых у него нет. Однако с помощью металлодетектора в его сумке были обнаружены нож, молоток и газовый ключ.

Обычно посетители объясняют это тем, что просто забыли об их наличии в своих сумках или карманах. Но такая невнимательность является нарушением статьи «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов», максимальная санкция которой предусматривает до 15 суток административного ареста.

ГУФССП России по Красноярскому краю напоминает жителям региона, что в здания суда и структурные подразделения ведомства запрещено брать предметы, представляющие опасность: оружие, взрывчатые, химические, наркотические и психотропные вещества, спиртные напитки, а также молотки, ножи, отвёртки, свёрла и многое другое.