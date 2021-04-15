В ДТП с автомобилем ФСИН под Норильском число пострадавших выросло до 6

Автозак с заключенными попал в ДТП на въезде в Норильск

Число пострадавших в ДТП с автомобилем ФСИН выросло до 6 человек. Об этом корреспонденту "КП" сообщила пресс-служба краевого минздрава. ЧП произошло накануне днем, 14 апреля.

Один из пострадавших после переворачивания автозака сейчас находится в тяжелом состоянии, самочувствие еще пятерых характеризуется средней степени тяжести. Все находятся в Центральной районной больнице в городе Оганер.

Напомним, что на въезде в Норильск автозак с заключенными съехал с трассы и опрокинулся на бок. Авария произошла в среду, 14 апреля 2021 года. Эту информацию подтвердили «КП-Красноярск» в ГУФСИН России по Красноярскому краю:

- В результате неблагоприятных климатических условий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля ГУФСИН России по Красноярскому краю, осуществлявшего конвоирование осужденных. В результате ДТП пострадали 5 осужденных, которые в настоящее время находятся в Центральной районной больнице в г. Оганер. По факту происшествия в ГУФСИН России по Красноярскому краю назначена проверка.

По данным «Комсомольской правды»-Красноярск, это был спец. автомобиль, который перевозил осужденных, сначала в аэропорт, потом этапировать в Красноярск (Красноярский край – один из регионов с наибольшим количеством колоний в стране).