Красноярцы из Свердловского района заплатят около 250 000 рублей за штрафы

Часть штрафов оплачена добровольно Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловском районе Красноярска посчитали, сколько административных правонарушений совершили красноярцы за первый квартал 2021 года. Как сообщает администрация города, в производстве было 149 административных дел.

Среди нарушителей большую часть составили физические лица – их 139. Остальные дела рассматривались в отношении юридических и должностных лиц. Штрафы получили 83 человека, еще 66 отделались предупреждением.

Самыми распространенными правонарушениями традиционно стали действия, нарушающие тишину и покой окружающих, нарушение правил благоустройства и незаконная торговля. За три месяца наложено штрафов на сумму 244 500 рублей. Жители Свердловского района уже выплатили 194 200 рублей, а в добровольном порядке – 101 100 рублей. Остальные средства были взысканы службой судебных приставов.

- Административная комиссия наряду с рассмотрением дел о правонарушениях и применением мер административной ответственности в виде штрафов проводит большую работу по предупреждению, профилактике правонарушений, выявлению причин и условий, способствующих их совершению, - отмечает руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев.