В Красноярском крае рядом с плато Путорана появится новое место отдыха

Первый шаг к созданию нового места отдыха сделан на КЭФ 2021: соглашение подписано. Фото: Мария ЛЕНЦ

На Красноярском экономическом форуме было подписано важное для развития туризма в регионе соглашение между Правительством Красноярского края, компанией Норникель и компанией «Васта Дискавери».

По планам, центральная деревня и несколько кемпингов на озере Лама появятся в Заполярье через пять лет. Первая очередь рассчитана на 605 мест, с соответствующей инфраструктурой и социально-культурными объектами. Помимо основной деревни будет создана разветвленная сеть кемпингов и приютов на 600 номеров, а также пеших и водных туристических маршрутов для природно-познавательного и экспедиционного туризма. Запланировано строительство необходимой обеспечивающей инфраструктуры.

- Как красноярец, хочу поблагодарить Норникель за этот инвестиционный проект, - сказал на подписании соглашения губернатор Красноярского края Александр Усс. – Я много где бывал, но плато Путорана считаю одним из самых красивых мест на планете. Проект революционный, он по-новому откроет туристический потенциал края, повысит привлекательность речных круизов по Енисею. Не сомневаюсь, что компания с таким потенциалом реализует задуманное на самом высоком уровне.

- Это колоссальный и очень значимый проект для Норильска, он даст возможность норильчанам выбрать предложения выходного дня, или провести недельный отпуск на Таймыре, для гостей региона – доступ к комфортной туристической инфраструктуре и сервису, уникальным, безопасным маршрутам по северу Красноярского края, - говорит Николай Уткин, старший вице-президент-руководитель Норильского дивизиона, директор Заполярного филиала.

Самое важное, что во главе угла остаются вопросы сохранения хрупкой природы Севера.

- Хочу подчеркнуть, что инфраструктурные объекты будут находиться не на плато, а рядом с ним, - поясняет генеральный директор ООО «Васта Дискавери». – Мы создаем условия для знакомства с плато, а само плато, объект ЮНЕСКО, наследие всего человечества, остается нетронутым.

Вопрос о стоимости отдыха пока не обсуждается, однако при таком системном подходе с продуманной логистикой она будет существенно ниже, чем сейчас, когда туры на плато Путорана остается эксклюзивным предложением не для всех. Новый туристический кластер «Плато Путорана», который будет создан при поддержке Норникеля, сделает отдых в этих местах доступным и комфортным.