В Железногорске сбивший инспектора водитель осужден на 2,5 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске осужден на 2 года 6 месяцев местный житель, который сбил инспектора ГИБДД. Произошло это в октябре 2019 года. Поздним вечером наряд ДПС патрулировал улицы города и увидел компанию молодых людей. Рядом – автомобиль «Хонда Цивик», который стоял прямо на проезжей части и мешал движению других машин.

Когда инспекторы подошел к компании и попросили убрать транспорт в сторону, те нахамили. Затем владелец машины, чтобы сбежать от инспекторов, сел в автомобиль и попытался уехать. При этом намеренно сбил дорожного полицейского, тот серьезно пострадал. Тут же был объявлен план-перехват, нарушителя задержали. На него завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что за 2019 год подсудимый более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. При этом он выкладывал свои «подвиги» на видео в соцсети. А теперь придется отвечать за все.